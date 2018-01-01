WinkСериалыРейкьявик ФьюжнАктёры и съёмочная группа сериала «Рейкьявик Фьюжн»
Актёры и съёмочная группа сериала «Рейкьявик Фьюжн»
Актёры
АктёрJónas
Оулавюр Дарри ОулафссонÓlafur Darri Ólafsson
АктрисаMarý
Хера ХильмарHera Hilmar
АктрисаKatrín
Лара Йоханна ЙонсдоттирLára Jóhanna Jónsdóttir
АктрисаJúlía
Уннюр Бирна ЙоунсдоуттирUnnur Birna Jónsdóttir
АктёрKristján
Тростур Лео ГуннарссонÞröstur Leó Gunnarsson
АктёрPálmar Sr.
Торстейнн ГуннарссонÞorsteinn Gunnarsson
АктёрStyrmir
Йонас Альфред БиркиссонJónas Alfreð Birkisson
АктрисаÞóra
Кристин Леа СигридардоуттирKristín Lea
АктёрGeir
Атли Оскар ФьяларссонAtli Óskar Fjalarsson
АктёрTollvörður
Гюдмюндюр Карль СигюрдоурссонGuðmundur Karl Sigurdórsson
АктрисаAdalheidur
Торунн ЛаурусдоттирÞórunn Lárusdóttir
АктрисаGudbjörg Leikskólastýra