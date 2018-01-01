Wink
Рейкьявик Фьюжн
Актёры и съёмочная группа сериала «Рейкьявик Фьюжн»

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейкьявик Фьюжн»

Режиссёры

Гуннар Палл Олафссон

Gunnar Páll Ólafsson
Режиссёр

Актёры

Оулавюр Дарри Оулафссон

Ólafur Darri Ólafsson
АктёрJónas
Хера Хильмар

Hera Hilmar
АктрисаMarý
Лара Йоханна Йонсдоттир

Lára Jóhanna Jónsdóttir
АктрисаKatrín
Уннюр Бирна Йоунсдоуттир

Unnur Birna Jónsdóttir
АктрисаJúlía
Тростур Лео Гуннарссон

Þröstur Leó Gunnarsson
АктёрKristján
Торстейнн Гуннарссон

Þorsteinn Gunnarsson
АктёрPálmar Sr.
Йонас Альфред Биркиссон

Jónas Alfreð Birkisson
АктёрStyrmir
Кристин Леа Сигридардоуттир

Kristín Lea
АктрисаÞóra
Атли Оскар Фьяларссон

Atli Óskar Fjalarsson
АктёрGeir
Гюдмюндюр Карль Сигюрдоурссон

Guðmundur Karl Sigurdórsson
АктёрTollvörður
Торунн Лаурусдоттир

Þórunn Lárusdóttir
АктрисаAdalheidur
Йоуна Гвюдрун Йоунсдоуттир

Jóna Guðrún Jónsdóttir
АктрисаGudbjörg Leikskólastýra

Продюсеры

Ерлингур Джек Гудмундссон

Erlingur Jack Gudmundsson
Продюсер
Роза Каро

Rosa Karo
Продюсер
Оулавюр Дарри Оулафссон

Ólafur Darri Ólafsson
Продюсер