Рейкьявик Фьюжн (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Вышедший на свободу повар открывает ресторан, который становится прикрытием для криминального бизнеса. Сериал «Рейкьявик Фьюжн» — исландская остросюжетная драма о цене ошибок.



Выдающийся повар Йонас чувствует себя на кухне как рыба в воде. Однако мошенничество со страховкой и последовавшее за этим тюремное заключение сломали ему жизнь. Друзья не хотят иметь с Йонасом дел, бывшая жена не позволяет видеться с детьми, а с должности повара в детском саду увольняют из-за криминального прошлого. Отчаявшись, он обращается за помощью к своему товарищу из тюрьмы, и тот обещает ему помещение и деньги на собственный ресторан. Но у всего есть своя цена — новое заведение Йонаса оказывается лишь прикрытием для отмыва денег и нелегальной торговли.



Получится ли у повара остаться в стороне, расскажет «Рейкьявик Фьюжн». Смотреть напряженную драму о высокой кухне и криминале можно на нашем видеосервисе Wink.

