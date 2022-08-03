Рэй Донован. Сезон 3. Серия 7
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Рэй Донован
3-й сезон
7-я серия

Рэй Донован (сериал, 2015) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

8.82015, Ray Donovan 3
Драма, Криминал18+

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О сериале

Это Рэй. Он, как тарантиновский мистер Вулф, решает проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают разные, то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп – но решать их все равно проще, чем свои семейные.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рэй Донован»