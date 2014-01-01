Рэй Донован (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыРэй Донован1-й сезон4-я серия
8.82014, Ray Donovan 2
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Это Рэй. Он, как тарантиновский мистер Вулф, решает проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают разные, то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп – но решать их все равно проще, чем свои семейные.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ТГРежиссёр
Такер
Гейтс
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- ДХРежиссёр
Дэвид
Холландер
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Эдди
Марсан
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- ПХАктёр
Пуч
Холл
- Актриса
Кэррис
Дорси
- Актёр
Джон
Войт
- КМАктриса
Кэтрин
Менниг
- ДБАктёр
Девон
Бэгби
- Актриса
Паула
Малкомсон
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- ЭБСценарист
Энн
Бидермен
- ДХСценарист
Дэвид
Холландер
- ДХПродюсер
Дэвид
Холландер
- ДХПродюсер
Джон
Х. Радулович
- ЛФПродюсер
Лу
Фусаро
- Продюсер
Марк
Гордон
- РЯХудожник
Рэй
Ямагата
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- НСХудожник
Нил
Спайсэк
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос