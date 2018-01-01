Решала (2018). Сезон 4. Серия 23
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Решала (2018)
4-й сезон
23-я серия
8.92018, Решала (2018). Сезон 4. Серия 23
Криминал, Документальные16+

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Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 4 серия 23 смотреть онлайн

Сюжет

Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.

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