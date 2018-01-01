Решала (2018). Сезон 3. Серия 16
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Сериалы
Решала (2018)
3-й сезон
16-я серия
8.92018, Решала (2018). Сезон 3. Серия 16
Криминал, Документальные16+

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Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.

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