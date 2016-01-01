Ремонт по-честному. Сезон 1. Серия 67
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Ремонт по-честному
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60-я серия

Ремонт по-честному (сериал, 2016) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн бесплатно

8.62016, Ремонт по-честному. Сезон 1. Серия 67
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ведущие проекта – дизайнер Илья Рыков и прораб Денис Светличный – знают о ремонте всe! Они выберут счастливчиков и отремонтируют их квартиры не по завышенной смете строителей, а по реальным ценам. Денис расскажет, как распознать обманщиков, а Илья поможет правильно подобрать материалы.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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