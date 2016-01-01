Ремонт по-честному (сериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Ведущие проекта – дизайнер Илья Рыков и прораб Денис Светличный – знают о ремонте всe! Они выберут счастливчиков и отремонтируют их квартиры не по завышенной смете строителей, а по реальным ценам. Денис расскажет, как распознать обманщиков, а Илья поможет правильно подобрать материалы.

