Ремонт по-честному (сериал, 2016) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Ремонт по-честному (сериал, 2016) сезон 1 серия 34

Ведущие проекта – дизайнер Илья Рыков и прораб Денис Светличный – знают о ремонте всe! Они выберут счастливчиков и отремонтируют их квартиры не по завышенной смете строителей, а по реальным ценам. Денис расскажет, как распознать обманщиков, а Илья поможет правильно подобрать материалы.

