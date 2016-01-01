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Ремонт по-честному (сериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
8.62016, Ремонт по-честному. Сезон 1. Серия 15
ТВ-шоу12+
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Сезоны и серии
- 12+36 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+48 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+37 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+36 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+35 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+36 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+34 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+36 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+35 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+37 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+37 мин
Ремонт по-честному
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Сюжет
Ведущие проекта – дизайнер Илья Рыков и прораб Денис Светличный – знают о ремонте всe! Они выберут счастливчиков и отремонтируют их квартиры не по завышенной смете строителей, а по реальным ценам. Денис расскажет, как распознать обманщиков, а Илья поможет правильно подобрать материалы.
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