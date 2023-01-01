Регентша. Жена правителя. Серия 1
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Регентша. Жена правителя
1-й сезон
1-я серия

Регентша. Жена правителя (сериал, 1995) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

7.41995, La regenta
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Действие фильма происходит в испанском городе Велусте в конце XIX века. Ана Осорес известна как Регентша (жена правителя) благодаря своему браку с Виктором Кинтанара, бывшим правителем города. Ее замужество вынуждает обособленное и консервативное общество принять Ану, однако в глубине души она продолжает грезить тем, что наполняет ее жизнь смыслом: любовью к религии.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Регентша. Жена правителя»

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