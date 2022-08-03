Регентша. Жена правителя (сериал, 1995) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Регентша. Жена правителя
7.01995, La regenta 3 серии
Драма12+

Действие фильма происходит в испанском городе Велусте в конце XIX века. Ана Осорес известна как Регентша (жена правителя) благодаря своему браку с Виктором Кинтанара, бывшим правителем города. Ее замужество вынуждает обособленное и консервативное общество принять Ану, однако в глубине души она продолжает грезить тем, что наполняет ее жизнь смыслом: любовью к религии.

Страна
Испания
Жанр
Драма

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

