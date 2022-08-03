Регентша. Жена правителя (сериал, 1995) смотреть онлайн
7.01995, La regenta 1 сезон
Драма, Исторический12+
Сезоны и серии
О сериале
Действие фильма происходит в испанском городе Велусте в конце XIX века. Ана Осорес известна как Регентша (жена правителя) благодаря своему браку с Виктором Кинтанара, бывшим правителем города. Ее замужество вынуждает обособленное и консервативное общество принять Ану, однако в глубине души она продолжает грезить тем, что наполняет ее жизнь смыслом: любовью к религии.
СтранаИспания
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ФМРежиссёр
Фернандо
Мендес-Лейте
- АСАктриса
Айтана
Санчес-Хихон
- ЭААктёр
Эктор
Альтерио
- ХЛАктёр
Хуан
Луис Гальярдо
- КГАктёр
Кармело
Гомес
- АРАктриса
Ампаро
Ривелле
- МРАктёр
Мигель
Рельян
- ФФАктриса
Фиорелья
Фальтояно
- КМАктриса
Кристина
Маркос
- МЛАктриса
Мария
Луиза Понте
- МААктёр
Мануэль
Александре
- ФМСценарист
Фернандо
Мендес-Лейте
- ЭДПродюсер
Эдуардо
Дукай
- ХПХудожник
Хиль
Паррондо
- ХАХудожник
Хавьер
Артиньяно
- БМКомпозитор
Бинхен
Мендисабаль