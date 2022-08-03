Регентша. Жена правителя (сериал, 1995) смотреть онлайн

Действие фильма происходит в испанском городе Велусте в конце XIX века. Ана Осорес известна как Регентша (жена правителя) благодаря своему браку с Виктором Кинтанара, бывшим правителем города. Ее замужество вынуждает обособленное и консервативное общество принять Ану, однако в глубине души она продолжает грезить тем, что наполняет ее жизнь смыслом: любовью к религии.

