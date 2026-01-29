Ребенок по расчету (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Аня поймала своего парня Павла на измене с ее же родственницей Мариной. Все планы на ближайшее будущее летят в трубу: свадьба отменяется, на стрессе провалены экзамены в университет и выясняется, что она беременна. Под нажимом матери Ане пришлось выйти замуж за нелюбимого Василия и переехать в Москву. Но счастливой семейной жизни не получилось – Вася попал в колонию, а дочка Маша потеряла слух и ей требуется сложная дорогостоящая операция. Чтобы достать необходимую сумму, Анна соглашается стать суррогатной матерью… для ребенка Марины и Павла. Когда Павел и Анна снова встречаются, понимают, что их чувства друг к другу не угасли...

