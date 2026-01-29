8.92025, Ребенок по расчету. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Ребенок по расчету (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+51 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 3
- 16+51 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 4
- 16+44 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 6
- 16+52 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Ребенок по расчету
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Аня поймала своего парня Павла на измене с ее же родственницей Мариной. Все планы на ближайшее будущее летят в трубу: свадьба отменяется, на стрессе провалены экзамены в университет и выясняется, что она беременна. Под нажимом матери Ане пришлось выйти замуж за нелюбимого Василия и переехать в Москву. Но счастливой семейной жизни не получилось – Вася попал в колонию, а дочка Маша потеряла слух и ей требуется сложная дорогостоящая операция. Чтобы достать необходимую сумму, Анна соглашается стать суррогатной матерью… для ребенка Марины и Павла. Когда Павел и Анна снова встречаются, понимают, что их чувства друг к другу не угасли...
Рейтинг
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- КБАктриса
Карина
Балашова
- АБАктриса
Александра
Богданович
- ЛШАктриса
Лара
Шум
- АГАктёр
Алан
Губаев
- ВЕАктёр
Виталий
Евдокимов
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Михаил
Коновалов
- Сценарист
Ася
Гусева
- Сценарист
Кира
Худолей
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ДОПродюсер
Дмитрий
Октуш
- ЭАПродюсер
Эрнест
Аминов
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ВППродюсер
Вероника
Полтавец
- ГКПродюсер
Георгий
Клюев
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас