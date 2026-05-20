RCC Muay Thai (сериал, 2026) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Острые локти бьют жестко под любым углом: смотрите первый турнир от RCC Muay Thai на Wink! Главное событие - бой в весовой категории до 72 кг между Константином Шахтариным и Кеном Танапчатом. Шахтарин – трехкратный чемпион мира по тайскому боксу, и для него это профессиональный дебют. А для Кена бой в RCC станет выходом на уровый уровень: он дрался на RWS, One, Kunlun Fight и везде отметился яркими и жесткими поединками.

