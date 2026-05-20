WinkСериалыRCC Muay Thai1-й сезонРяскин vs Маношин
2026, Ряскин vs Маношин
Спортивный18+
RCC Muay Thai (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+18 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+9 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+20 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+18 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+21 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+19 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+8 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+11 мин
RCC Muay Thai
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Острые локти бьют жестко под любым углом: смотрите первый турнир от RCC Muay Thai на Wink! Главное событие - бой в весовой категории до 72 кг между Константином Шахтариным и Кеном Танапчатом. Шахтарин – трехкратный чемпион мира по тайскому боксу, и для него это профессиональный дебют. А для Кена бой в RCC станет выходом на уровый уровень: он дрался на RWS, One, Kunlun Fight и везде отметился яркими и жесткими поединками.