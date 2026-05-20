Пирогов vs Дедович
Wink
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RCC Muay Thai
1-й сезон
Пирогов vs Дедович
2026, Пирогов vs Дедович
Спортивный18+

RCC Muay Thai (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон

О сериале

Острые локти бьют жестко под любым углом: смотрите первый турнир от RCC Muay Thai на Wink! Главное событие - бой в весовой категории до 72 кг между Константином Шахтариным и Кеном Танапчатом. Шахтарин – трехкратный чемпион мира по тайскому боксу, и для него это профессиональный дебют. А для Кена бой в RCC станет выходом на уровый уровень: он дрался на RWS, One, Kunlun Fight и везде отметился яркими и жесткими поединками.

Жанр
Спортивный
Время
8 мин / 00:08

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