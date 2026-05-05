Нагиев vs Варнавский
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Сериалы
RCC х K-1 World Max
1-й сезон
Нагиев vs Варнавский
2026, Нагиев vs Варнавский
Спортивный18+

RCC х K-1 World Max (сериал, 2026) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите первый российский тур самого престижного события по кикбоксингу: RCC x K-1 World MAX! RCC совместно с легендарным японским промоушеном К1-World Max проведет совместный отбор среди восьми сильнейших бойцов России в весовой категории до 70 кг.
Победитель получит долгосрочный контракт на выступления в Азии.

Жанр
Спортивный
Время
24 мин / 00:24

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