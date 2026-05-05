WinkСериалыRCC х K-1 World Max1-й сезонКеримов vs Семенов
2026, Керимов vs Семенов
Спортивный18+
RCC х K-1 World Max (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+23 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+19 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+18 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+9 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+18 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+12 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+16 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+23 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+12 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+26 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+20 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+17 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+22 мин
RCC х K-1 World Max
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Смотрите первый российский тур самого престижного события по кикбоксингу: RCC x K-1 World MAX! RCC совместно с легендарным японским промоушеном К1-World Max проведет совместный отбор среди восьми сильнейших бойцов России в весовой категории до 70 кг.
Победитель получит долгосрочный контракт на выступления в Азии.