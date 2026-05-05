RCC х K-1 World Max (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Смотрите первый российский тур самого престижного события по кикбоксингу: RCC x K-1 World MAX! RCC совместно с легендарным японским промоушеном К1-World Max проведет совместный отбор среди восьми сильнейших бойцов России в весовой категории до 70 кг.

Победитель получит долгосрочный контракт на выступления в Азии.

