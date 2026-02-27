Шелест vs Мясников
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RCC Intro 38
1-й сезон
Шелест vs Мясников

RCC Intro 38 (сериал, 2026) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

2026, Шелест vs Мясников
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мощный поединок возглавил турнир RCC Intro 38 от уральской ММА-лиги: Валерий Мясников проверил перспективного Самуила Шелеста. Опытный боец ММА, Мясников за несколько лет стал звездой голых кулаков, в том числе в RCC, а теперь возвращается к корням впервые с 2023 года. Шелесту нужна эта победа, чтобы добавить себе громкое имя в послужной список и получить право на еще более громкие бои для развития карьеры.

Жанр
Спортивный
Время
28 мин / 00:28

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