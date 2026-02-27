RCC Intro 38 (сериал, 2026) смотреть онлайн
2026, RCC Intro 38 1 сезон
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+11 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+16 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+19 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+12 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+29 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+29 мин
RCC Intro 38
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Мощный поединок возглавил турнир RCC Intro 38 от уральской ММА-лиги: Валерий Мясников проверил перспективного Самуила Шелеста. Опытный боец ММА, Мясников за несколько лет стал звездой голых кулаков, в том числе в RCC, а теперь возвращается к корням впервые с 2023 года. Шелесту нужна эта победа, чтобы добавить себе громкое имя в послужной список и получить право на еще более громкие бои для развития карьеры.