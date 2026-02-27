RCC Intro 38 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Мощный поединок возглавил турнир RCC Intro 38 от уральской ММА-лиги: Валерий Мясников проверил перспективного Самуила Шелеста. Опытный боец ММА, Мясников за несколько лет стал звездой голых кулаков, в том числе в RCC, а теперь возвращается к корням впервые с 2023 года. Шелесту нужна эта победа, чтобы добавить себе громкое имя в послужной список и получить право на еще более громкие бои для развития карьеры.

