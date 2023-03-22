Солтамурадов vs Арустамян
Wink
Сериалы
RCC Intro 25
1-й сезон
Солтамурадов vs Арустамян

RCC Intro 25 (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.02023, Солтамурадов vs Арустамян
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бой Бориса Медведева против Хандессона Феррейры возглавил турнир RCC Intro 25. №3 России в среднем весе Медведев вернулся в клетку спустя пять месяцев, ему противостоял более опытный соперник - экс-боец PFL и чемпион трех бразильских организаций Феррейра.

Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг