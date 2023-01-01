Пшебельников vs Асгаров
Wink
Сериалы
RCC Intro 25
1-й сезон
Пшебельников vs Асгаров

RCC Intro 25 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.02023, Пшебельников vs Асгаров
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бой Бориса Медведева против Хандессона Феррейры возглавил турнир RCC Intro 25. №3 России в среднем весе Медведев вернулся в клетку спустя пять месяцев, ему противостоял более опытный соперник - экс-боец PFL и чемпион трех бразильских организаций Феррейра.

Сериал Пшебельников vs Асгаров 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг