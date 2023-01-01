Караваев vs Дорошенко
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RCC Intro 25
1-й сезон
Караваев vs Дорошенко

RCC Intro 25 (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.02023, Караваев vs Дорошенко
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бой Бориса Медведева против Хандессона Феррейры возглавил турнир RCC Intro 25. №3 России в среднем весе Медведев вернулся в клетку спустя пять месяцев, ему противостоял более опытный соперник - экс-боец PFL и чемпион трех бразильских организаций Феррейра.

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