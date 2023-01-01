Григорьев vs Степанов
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RCC Fair Fight FC 22
1-й сезон
Григорьев vs Степанов

RCC Fair Fight FC 22 (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

2023, Григорьев vs Степанов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Смотрите международный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 22, ставший по-своему рекордным мероприятием в истории российского кикбоксинга. Промоутерская команда RCC собрала кард, который состоит из 18 поединков между лучшими кикбоксерами не только из России, но и со всего мира.

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