Фатыков vs Бас
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RCC Fair Fight FC 22
1-й сезон
Фатыков vs Бас

RCC Fair Fight FC 22 (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

2023, Фатыков vs Бас
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите международный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 22, ставший по-своему рекордным мероприятием в истории российского кикбоксинга. Промоутерская команда RCC собрала кард, который состоит из 18 поединков между лучшими кикбоксерами не только из России, но и со всего мира.

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Жанр
Спорт
Время
18 мин / 00:18

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