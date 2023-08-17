RCC Fair Fight FC 22 (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Смотрите международный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 22, ставший по-своему рекордным мероприятием в истории российского кикбоксинга. Промоутерская команда RCC собрала кард, который состоит из 18 поединков между лучшими кикбоксерами не только из России, но и со всего мира.

