Булдаков vs Алиев
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RCC Fair Fight 26
1-й сезон
Булдаков vs Алиев

RCC Fair Fight 26 (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2024, Булдаков vs Алиев
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Гиганты мира кикбоксинга выяснят, кто сильнее на RCC Fair Fight 26! Запомните эти имена: Смирнов, Абакаров, Петренко, Васенев. Потому что эти четверо устроят невероятное шоу в главном карде RCC Fair Fight 26. Их ждет полуфинал мощного Гран-при в тяжелом весе, но это далеко не классический кикбоксинг. Здесь нет больших и мягких перчатках, способных спрятать голову от ударов. Здесь рубятся в 4-унцовках для ММА, и любое попадание может означать победу нокаутом.

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Жанр
Спортивный
Время
18 мин / 00:18

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