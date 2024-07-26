Гиганты мира кикбоксинга выяснят, кто сильнее на RCC Fair Fight 26! Запомните эти имена: Смирнов, Абакаров, Петренко, Васенев. Потому что эти четверо устроят невероятное шоу в главном карде RCC Fair Fight 26. Их ждет полуфинал мощного Гран-при в тяжелом весе, но это далеко не классический кикбоксинг. Здесь нет больших и мягких перчатках, способных спрятать голову от ударов. Здесь рубятся в 4-унцовках для ММА, и любое попадание может означать победу нокаутом.

