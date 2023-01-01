RCC Fair Fight 26
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RCC Fair Fight 26

RCC Fair Fight 26 (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, RCC Fair Fight 26 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Гиганты мира кикбоксинга выяснят, кто сильнее на RCC Fair Fight 26! Запомните эти имена: Смирнов, Абакаров, Петренко, Васенев. Потому что эти четверо устроят невероятное шоу в главном карде RCC Fair Fight 26. Их ждет полуфинал мощного Гран-при в тяжелом весе, но это далеко не классический кикбоксинг. Здесь нет больших и мягких перчатках, способных спрятать голову от ударов. Здесь рубятся в 4-унцовках для ММА, и любое попадание может означать победу нокаутом.

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