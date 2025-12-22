Разделение. Сезон 1. Серия 2
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Разделение (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.52022, Разделение. Сезон 1. Серия 2
Фантастика, Триллер18+

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О сериале

Руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb