Разделение (сериал, 2022) смотреть онлайн
2022, Разделение 1 сезон
Фантастика, Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Все сезоны сериала Разделение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- ЗЧАктёр
Зак
Черри
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- Актёр
Джон
Туртурро
- ТТАктёр
Трэмелл
Тиллман
- ДТАктриса
Джен
Таллок
- БЛАктриса
Бриттни
Лоуэр
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Адам
Скотт
- КБСценарист
Крис
Блэк
- ДКПродюсер
Джеки
Кон
- Продюсер
Бен
Стиллер
- ПАПродюсер
Патриша
Аркетт
- ДХХудожник
Джереми
Хиндл
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро