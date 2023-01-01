Разделение
Wink
Сериалы
Разделение

Разделение (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Разделение 1 сезон
Фантастика, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Все сезоны сериала Разделение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг