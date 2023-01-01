Расскажи мне о Боге (сериал, 2023) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

Это проект о тех и для тех, в ком живут острые сомнения, неверие или недоверие Богу и Его Церкви, и кто ищет ответы на вопросы, которые мучают и, может быть, даже не дают войти в храм.



Здесь нет запретных тем и неразрешенных вопросов. Но есть одно условие: герой должен искренне хотеть найти ответ на эти вопросы и рассеять свои сомнения.



Многие из нас когда-то узнали Бога, потому что прежде узнали священника. Пришли и говорили с ним. Спрашивали. А он отвечал. У кого-то это могло длиться месяцами, пока сам человек не захотел исповедоваться и причаститься.



И этот первый импульс — «Расскажи мне о Боге» — может быть, о Боге, Которого я не знаю, в Котором сомневаюсь, Который вызывает у меня кучу вопросов и недоумений; а может и о Его Церкви, в которой меня со стороны что-то смущает, — но этот импульс — разобраться, поискать ответы, а не осудить с порога и откреститься — очень важен.

Потому что это честно — жить, пытаясь понять непонятное, искать ответы. А ещё потому что когда мы делаем шаг навстречу Богу, Он делает 10 шагов нам навстречу.



Поэтому мы запустили проект «Расскажи мне о Боге». В нём всё, как в жизни: только герой со своими сложными и иногда «неудобными» вопросами и исканиями и священник. Только двое. Наедине. И приходящий в этом разговоре к ним Третий: Сам Бог.



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