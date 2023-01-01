Расскажи мне о Боге (сериал, 2023) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+13 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 1
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 2
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 3
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 5
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 7
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 8
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 9
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 10
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 12
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 13
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 14
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 15
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 16
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 17
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 18
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 19
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 20
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 21
- 16+28 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 22
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 23
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 24
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 25
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Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 26
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Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 27
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Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 28
- 16+27 мин
Расскажи мне о �Боге
Сезон 1 Серия 29
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Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 30
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Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 31
- 16+25 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 32
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 33
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 34
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 35
- 16+28 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 36
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 37
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 38
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 39
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 40
- 16+22 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 41
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 42
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 43
- 16+25 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 44
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 45
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 46
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 47
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 48
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 49
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 50
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 51
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 52
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 53
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 54
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 55
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 56
- 16+27 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 57
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 58
- 16+26 мин
Расскажи мне о Боге
Сезон 1 Серия 59
О сериале
Это проект о тех и для тех, в ком живут острые сомнения, неверие или недоверие Богу и Его Церкви, и кто ищет ответы на вопросы, которые мучают и, может быть, даже не дают войти в храм.
Здесь нет запретных тем и неразрешенных вопросов. Но есть одно условие: герой должен искренне хотеть найти ответ на эти вопросы и рассеять свои сомнения.
Многие из нас когда-то узнали Бога, потому что прежде узнали священника. Пришли и говорили с ним. Спрашивали. А он отвечал. У кого-то это могло длиться месяцами, пока сам человек не захотел исповедоваться и причаститься.
И этот первый импульс — «Расскажи мне о Боге» — может быть, о Боге, Которого я не знаю, в Котором сомневаюсь, Который вызывает у меня кучу вопросов и недоумений; а может и о Его Церкви, в которой меня со стороны что-то смущает, — но этот импульс — разобраться, поискать ответы, а не осудить с порога и откреститься — очень важен.
Потому что это честно — жить, пытаясь понять непонятное, искать ответы. А ещё потому что когда мы делаем шаг навстречу Богу, Он делает 10 шагов нам навстречу.
Поэтому мы запустили проект «Расскажи мне о Боге». В нём всё, как в жизни: только герой со своими сложными и иногда «неудобными» вопросами и исканиями и священник. Только двое. Наедине. И приходящий в этом разговоре к ним Третий: Сам Бог.
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