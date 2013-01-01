Пятая стража (сериал, 2013) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Вампир Феликс живёт с этим уже тысячу лет… Никто не должен знать о том, что бессмертный вампир в каком-то смысле человечнее, чем мы с вами. Вот уже 500 лет он служит на стороне света. Но однажды его жизнь рушится. В гости к нему приезжает брат – родной по крови, но чужой по философии. Максимилиан – тот, в кого влюбляются с первого взгляда. Красивый, безупречно образованный маньяк! И он поклялся Феликсу, что вернет его в семью. Кажется, что Макс абсолютно хладнокровен. Но даже его ледяное сердце дрогнуло, когда он увидел ту, что связывает его брата со стороной Света. Ульяна. Она явилась к нему как откровение – и как искупление! И как шанс шантажировать брата. Каждый из них – меж двух огней. Между преступлением и любовью. У них нет выбора. Их ждёт СХВАТКА.



Сериал Пятая стража 3 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.