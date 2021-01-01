Путешествия Чангэ (сериал, 2021) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

Китайская дорама о племяннице императора, поклявшейся отомстить ему за смерть родителей. 626 год нашей эры. В Китае правит династия Тан, а у наследника престола Ли Цзяньчэна есть прекрасная дочь Чангэ. Но однажды страну потрясает страшная трагедия: родителей Чангэ жестоко убивают в результате государственного переворота, устроенного ее дядей Ли Шиминем. После этого он стал известен как император Тайцзун, а Чангэ поглотила жажда мести. Теперь она отправляется в путь, чтобы сбросить Тайцзуна с трона. Но ее стратегические успехи оказываются под угрозой, когда девушка попадает в плен к тегину Восточного тюркского каганата, руководящему армией захватчиков. Об их непростых отношениях поведает дорама «Путешествия Чангэ», которую можно смотреть с русской озвучкой на Wink онлайн.

