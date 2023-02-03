Путешествия Чангэ (сериал, 2021) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Китайская дорама о племяннице императора, поклявшейся отомстить ему за смерть родителей. 626 год нашей эры. В Китае правит династия Тан, а у наследника престола Ли Цзяньчэна есть прекрасная дочь Чангэ. Но однажды страну потрясает страшная трагедия: родителей Чангэ жестоко убивают в результате государственного переворота, устроенного ее дядей Ли Шиминем. После этого он стал известен как император Тайцзун, а Чангэ поглотила жажда мести. Теперь она отправляется в путь, чтобы сбросить Тайцзуна с трона. Но ее стратегические успехи оказываются под угрозой, когда девушка попадает в плен к тегину Восточного тюркского каганата, руководящему армией захватчиков. Об их непростых отношениях поведает дорама «Путешествия Чангэ», которую можно смотреть с русской озвучкой на Wink онлайн.
Рейтинг
- ЧЮРежиссёр
Чу
Юй-Бунь
- ДДАктриса
Дилраба
Дилмурат
- ФИАктёр
Фан
Илунь
- ЛЮАктёр
Лю
Юйнин
- УЛАктёр
У
Лэй
- ЧЛАктриса
Чжао
Лусы
- ИДАктёр
И
Дацянь
- ЦСАктриса
Цао
Сиюэ
- ВЭАктёр
Ва
Эр
- ЛХАктёр
Лю
Хайкуань
- ЛГАктёр
Ли
Гуанфу
- ЧЦСценарист
Чан
Цзян
- ЧИПродюсер
Чжао
Ифан
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ГОАктёр дубляжа
Глеб
Орлов
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- НЮКомпозитор
Нг
Юйхун
- ИВКомпозитор
Ирвинг
Виктория