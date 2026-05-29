WinkДетямПросто о важном. Про Миру и Гошу3-й сезонПотерянная сила
Просто о важном. Про Миру и Гошу (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 26 смотреть онлайн
8.72019, Потерянная сила
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Серия в подписке «START»
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 1
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 2
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 3
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 4
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 5
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 6
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 7
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 8
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 9
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 10
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 11
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 12
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 13
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 14
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 15
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 16
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 17
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 18
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 19
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 20
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 21
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 22
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 23
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 24
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 25
- 6+7 мин
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 3 Серия 26
О сериале
В центре мультсериала – обыкновенная семья с двумя детьми и милой собачкой по кличке Соня. Как и все дети, брат и сестра Гоша и Мира познают мир, играют, иногда ссорятся и попадают в затруднительные ситуации: дома, в школе или во дворе. Что делать, если тебя без причины обижают сверстники? А что, если они обижают кого-то другого? Как помириться после ссоры? И как перестать бояться старости? Зачем сознаваться в своей вине, и почему обман хуже ошибки? На эти и другие важные вопросы Гоше и Мире помогают ответить мама и папа. Маленькие герои убеждаются, что с поддержкой близких всегда можно найти выход что добрые дела – самые простые, а честный и откровенный разговор творит чудеса!
СтранаРоссия
ЖанрРазвивающие, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время6 мин / 00:06
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