Просто о важном. Про Миру и Гошу (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

В центре мультсериала – обыкновенная семья с двумя детьми и милой собачкой по кличке Соня. Как и все дети, брат и сестра Гоша и Мира познают мир, играют, иногда ссорятся и попадают в затруднительные ситуации: дома, в школе или во дворе. Что делать, если тебя без причины обижают сверстники? А что, если они обижают кого-то другого? Как помириться после ссоры? И как перестать бояться старости? Зачем сознаваться в своей вине, и почему обман хуже ошибки? На эти и другие важные вопросы Гоше и Мире помогают ответить мама и папа. Маленькие герои убеждаются, что с поддержкой близких всегда можно найти выход что добрые дела – самые простые, а честный и откровенный разговор творит чудеса!

