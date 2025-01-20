Я не малыш
Wink
Детям
Просто о важном. Про Миру и Гошу
3-й сезон
Я не малыш

Просто о важном. Про Миру и Гошу (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

8.72019, Я не малыш
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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О сериале

В центре мультсериала – обыкновенная семья с двумя детьми и милой собачкой по кличке Соня. Как и все дети, брат и сестра Гоша и Мира познают мир, играют, иногда ссорятся и попадают в затруднительные ситуации: дома, в школе или во дворе. Что делать, если тебя без причины обижают сверстники? А что, если они обижают кого-то другого? Как помириться после ссоры? И как перестать бояться старости? Зачем сознаваться в своей вине, и почему обман хуже ошибки? На эти и другие важные вопросы Гоше и Мире помогают ответить мама и папа. Маленькие герои убеждаются, что с поддержкой близких всегда можно найти выход что добрые дела – самые простые, а честный и откровенный разговор творит чудеса!

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

9.0 КиноПоиск