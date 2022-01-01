PROkudin (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
2022, Лев Гумилев
ТВ-шоу12+
Сезоны и серии
О сериале
Мы все слышали о философии Толстого, Достоевского, Чернышевского и других русских писателей и мыслителей. Но мало кто знает, как они пришли к тому или иному мировоззрению, что стало спусковым крючком? И как менялось их мировоззрение в зависимости от обстоятельств? Кроме того, мы все изучали в школе классические произведения и привыкли к определенному их толкованию. Но верно ли мы поняли эти произведения? Может быть, автор хотел сказать что-то еще? Или совсем не то, что мы поняли? В нашей программе мы попытаемся в этом разобраться.
