Чернышевский и «Что делать?»
Wink
Сериалы
PROkudin
1-й сезон
Чернышевский и «Что делать?»

PROkudin (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2022, Чернышевский и «Что делать?»
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мы все слышали о философии Толстого, Достоевского, Чернышевского и других русских писателей и мыслителей. Но мало кто знает, как они пришли к тому или иному мировоззрению, что стало спусковым крючком? И как менялось их мировоззрение в зависимости от обстоятельств? Кроме того, мы все изучали в школе классические произведения и привыкли к определенному их толкованию. Но верно ли мы поняли эти произведения? Может быть, автор хотел сказать что-то еще? Или совсем не то, что мы поняли? В нашей программе мы попытаемся в этом разобраться.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг