PROkudin (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Мы все слышали о философии Толстого, Достоевского, Чернышевского и других русских писателей и мыслителей. Но мало кто знает, как они пришли к тому или иному мировоззрению, что стало спусковым крючком? И как менялось их мировоззрение в зависимости от обстоятельств? Кроме того, мы все изучали в школе классические произведения и привыкли к определенному их толкованию. Но верно ли мы поняли эти произведения? Может быть, автор хотел сказать что-то еще? Или совсем не то, что мы поняли? В нашей программе мы попытаемся в этом разобраться.

