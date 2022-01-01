Вера и ненависть Тургенева к крестьянству
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PROkudin
1-й сезон
Вера и ненависть Тургенева к крестьянству

PROkudin (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

2022, Вера и ненависть Тургенева к крестьянству
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мы все слышали о философии Толстого, Достоевского, Чернышевского и других русских писателей и мыслителей. Но мало кто знает, как они пришли к тому или иному мировоззрению, что стало спусковым крючком? И как менялось их мировоззрение в зависимости от обстоятельств? Кроме того, мы все изучали в школе классические произведения и привыкли к определенному их толкованию. Но верно ли мы поняли эти произведения? Может быть, автор хотел сказать что-то еще? Или совсем не то, что мы поняли? В нашей программе мы попытаемся в этом разобраться.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

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