Проклятая девятка! Сезон 1. Серия 2
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Проклятая девятка!
1-й сезон
2-я серия

Проклятая девятка! (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Ahopsu sonyeon
Комедия, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вы слышали когда-нибудь о проклятии девятки? Всем, чей возраст оканчивается на 9, предстоит нелегкий год, полный неудач. Четырем парням крупно не повезло, ведь их возраст — 9, 19, 29 и 39, а значит, перед ними стоит нелегкая задача спокойно прожить этот год, не загубив свою жизнь. Но вот проблема — проклятие уже начало действовать.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

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