Проклятая девятка!
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Проклятая девятка!

Проклятая девятка! (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Ahopsu sonyeon 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вы слышали когда-нибудь о проклятии девятки? Всем, чей возраст оканчивается на 9, предстоит нелегкий год, полный неудач. Четырем парням крупно не повезло, ведь их возраст — 9, 19, 29 и 39, а значит, перед ними стоит нелегкая задача спокойно прожить этот год, не загубив свою жизнь. Но вот проблема — проклятие уже начало действовать.

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