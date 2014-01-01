Проклятая девятка! (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
9.02014, Ahopsu sonyeon
Комедия, Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вы слышали когда-нибудь о проклятии девятки? Всем, чей возраст оканчивается на 9, предстоит нелегкий год, полный неудач. Четырем парням крупно не повезло, ведь их возраст — 9, 19, 29 и 39, а значит, перед ними стоит нелегкая задача спокойно прожить этот год, не загубив свою жизнь. Но вот проблема — проклятие уже начало действовать.
